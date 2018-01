Novo CEO da HP se complica com escândalo de escutas O novo CEO e presidente da HP, Mark Hurd, tinha conhecimento das investigações pedidas pela então presidente do grupo, Patricia Dunn, segundo afirmou uma matéria publicada pelo jornal The Washington Post. Patricia Dunn se afastou do cargo na semana passada por ter ordenado investigações contra jornalistas de tecnologia e executivos da HP por conta de suspeitas de vazamento de informações. Hurd, que assumiu a presidência do grupo, prometeu investigar o caso, mas, segundo constava em mensagens de e-mail do executivo, ele sabia do acontecido. ´Falha técnica´ Em busca de quem seria a fonte de matérias, os investigadores da HP se passaram pelas pessoas investigadas para obter informações, numa modalidade chamada de ´pretexting´. Eles também chegaram a instalar um programa espião (spyware) no micro de uma jornalista do site Cnet para monitorar as mensagens da jornalista e identificar com quem ela trocava e-mails. O spyware, entretanto, não funcionou porque a jornalista usava um micro com o sistema operacional Linux: o spyware só funcionava em micros com o sistema operacional Windows. O Wall Street Journal também indica, em uma matéria, que Hurd não só sabia como fez sugestões sobre quais diretores da HP poderiam estar envolvidos com o vazamento de informações.