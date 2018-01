Novo chip traz inteligência para eletrônicos brasileiros Uma lasca de material semicondutor do tamanho de um grão de arroz pode fazer a diferença para os produtos brasileiros? A resposta é sim para a Freescale, fabricante de componentes eletrônicos que se tornou independente da Motorola e que passou a comercializar um destes chips no Brasil, com a diferença de que ele poderá ser comprado em pequenas quantidades. Na prática, o que isso quer dizer? Que um fabricante de um produto ´burro´ (em termos eletrônicos), poderá incorporar funções inteligentes, dando mais atratividade ao equipamento. "Minha torradeira é praticamente igual aos equipamentos vendidos há dez, vinte anos. Por que não pensar em um aparelho que acerta o ponto da torrada de acordo com a minha preferência?", questiona Antonio Calmon, diretor da Freescale para o Brasil. A linha de componentes que pode tornar isso possível é a KA2, um diminuto chip que traz 2 Kbytes de memória Flash e tem 10 MHz de velocidade de processamento. Mas nem compare as cifras com o processador do seu micro. "Esse chip é bem mais potente que a geração anterior de componentes e sua capacidade é suficiente para trazer funções inteligentes para uma gama variadíssima de aparelhos. Além disso, ele é reprogramável, ou seja, o fabricante que criar funções inteligentes para um eletrônico qualquer poderá atualizar isso facilmente no futuro", diz Calmon. Facilidade de acesso A diferença não está só na tecnologia. Os chips da linha KA2 serão vendidos em pequenas quantidades no Brasil. Isso tornará possível a empresas de pequeno e médio porte incorporarem estes chips em suas linhas. O custo unitário de cada um dos chips (o nome completo dele é MC9RS08KA2) será de US$ 0,50. "Esse controlador poderia incorporar funções inteligentes em comando remoto, por exemplo. Seria possível programar um controle universal para ´aprender´ a ligar todos os aparelhos possíveis na sua casa, apertando um único botão", explica Calmon. Em outro exemplo, um alarme de roubo em um edifício poderia emitir um sinal, de forma que moradores soubessem, com um aviso em seus controles de abertura de portão, de que há um problema em curso. Outro detalhe é o posicionamento de preço do produto. Como a área de produtos eletrônicos é muito sensível a qualquer coisa que signifique aumento nos preços, foge de inovações que tragam impactos à cadeia de produção. "Foi pensando nisso que posicionamos a linha KA em um patamar competitivo. Não por acaso, já vendemos mais de 2 milhões destes componentes desde o seu lançamento, no último dia 2 de junho", finaliza Calmon.