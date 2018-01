Novo computador da Apple é feito de vidro e alumínio

Em mais um dos anúncios repentinos do CEO Steve Jobs, a Apple apresentou ao mercado nesta terça-feira, 7, o novo iMac. Nada de transparências, mobilidade nem miniaturização. A aposta da empresa da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolvedora das "lendas" iPhone e iPod, é um computador de mesa feito com vidro e alumínio. Veja galeria de imagens do novo iMac Veja também: Blogueiro que satirizava Steve Jobs é desmascarado A Apple investiu em convergência de tecnologias. "Acreditamos que é uma ‘maravilha multifuncional’", disse Jobs na apresentação. Segundo o CEO, o uso inesperado de vidro e alumínio no desktop se deu para criar leveza e resistência à maquina. Há também preocupação ambiental – ambos são materiais recicláveis. São dois modelos, com telas de 20 e 24 polegadas. O menor terá duas configurações: processador 2.0 Core 2 Duo, 1GB de memória RAM, HD de 250GB SATA e placa de vídeo ATI Radeon 2400 XT. Preço: US$ 1.199. O modelo mais avançado de 20 polegadas custará US$ 1.499, com processador de 2.4 GHz e HD de 320 GB. O computador de 24 polegadas entrará no mercado por US$ 1.799. O teclado do novo iMac é o periférico que mais mudou em relação aos modelos anteriores. Está quase três vezes mais fino que o anterior e mais largo, ocupando mais espaço na mesa. O novo iMac tem também três portas USB 2.0, FireWire 400 e 800, saídas de Ethernet e vídeo. O "SuperDrive" embutido foi mantido, assim como a webcam e o microfone. Outras novidades A Apple também mostrou a nova suíte de aplicativos iLife '08. De acordo com Jobs, o iPhone sofreu grandes mudanças. Foi inserido o conceito de "evento" no programa. Agora, além de álbuns, é possível organizar as fotos por evento. O aplicativo de edição de vídeo iMovie foi completamente remodelado. Jobs conta que um dos engenheiros da empresa saiu de férias e gostaria de fazer um vídeo rápido, em 30 minutos. Tentou usar o iMovie e não conseguiu, tentou com o Final Cut Pro e não conseguiu. Então o engenheiro criou um novo aplicativo para fazê-lo. O novo iMovie é outro programa, com outro ícone, mas que manteve o nome. Jobs diz que com o novo iMovie dá para criar filmes quase instantaneamente. "Selecione o vídeo da mesma forma que faria com texto. Faça um vídeo em segundos. Adicione efeitos, músicas, embeleze a imagem, insira fotos e legendas, use transições. Você pode compartilhar em quase todo lugar", disse o presidente da empresa. O programa está integrado e "conversa" com o iPod, iPhone, Apple TV e YouTube. O novo iWeb permite com um arrastar inserir widgets da Web 2.0, como o Google Maps, Adsense e YouTube, em uma página. O iDVD '08 virá com mais temas e terá um processo de encoding profissional. O pacote iLife '08 começará a ser vendido hoje por US$ 79 e acompanhará todos os Macs vendidos a partir desta data.