Novo edital de projeto para criação de RPPN O Programa de Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) da Mata Atlântica está completando cinco anos. Para comemorar, a Aliança para Conservação da Mata Atlântica e a The Nature Conservancy (TNC), que coordenam o programa, promoverão amanhã, no Rio, um encontro para apresentar um balanço do programa e o lançamento do sexto edital de projetos para criação de RPPNs. O edital estará disponível a partir de sexta-feira no site www.aliancamataatlantica.org.br.