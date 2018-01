Novo FIFA 08 para o Wii traz Ronaldinho Gaúcho

A franquia de jogos de futebol para consoles e Pcs da Electronic Arts, FIFA vai ganhar uma versão específica para o Nintendo Wii, o console japonês que se tornou mundialmente conhecido por ter um joystick sensível a movimentos. Na versão para Wii de FIFA 08, que será lançada até o final do ano, haverá até uma versão ´Mii´ (nome dado aos personagens customizados do console) do jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona. O jogador é o personagem principal da modalidade Footii Party with Ronaldinho, que traz diversos minigames para o console e que exploram as características do joystick que transforma os movimentos do usuário em comandos dentro dos jogos. Além do modo de minigames, FIFA 08 traz ainda a modalidade convencional com mais de 570 equipes de 20 países diferentes. O jogo também terá versões para o Xbox 360, PS3, PS2, Nintendo DS, PSP e Pcs. Preços ainda não foram divulgados.