Novo filme baseado em 'Arquivo X' já tem roteiro, diz revista

Um novo filme baseado na série cult dos anos 90 Arquivo X deve ser realizado em breve, segundo informações da revista especializada Hollywood Reporter. O ator David Duchovny, que estrela a série, afirmou a jornalistas que vai receber o roteiro na próxima semana. Duchovny e a atriz Gillian Anderson estão "a bordo" do projeto para voltar aos personagens Mulder e Scully, os agentes especiais do FBI que caçam alienígenas pelos Estados Unidos. O roteiro para o novo filme foi escrito pelo criador da série, Chris Carter, e pelo roteirista Frank Spotnitz, segundo a Hollywood Reporter. A dupla escreveu o roteiro do primeiro filme baseado na série, que foi lançado há quase dez anos. A série original foi um sucesso quando foi exibida entre 1993 e 2002, vencendo três Globos de Ouro de melhor drama para televisão. Duchovny contou a novidade à revista Hollywood Reporter durante uma série de entrevistas para promover sua nova série de televisão, a comédia Californication, em que interpreta um escritor lutando com uma vida particular complicada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.