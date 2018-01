Novo filme da série 'Jackass' vai estrear também na internet

O terceiro filme da série Jackass, baseada no programa da MTV, estreará diretamente na internet, no dia 19 de dezembro, informou nesta quinta-feira o site da revista The Hollywood Reporter. Assista ao trailer abaixo. O estúdio Paramount será a primeira companhia de Hollywood a distribuir um filme pela internet gratuitamente e antes do seu lançamento em DVD, afirma a publicação. Em colaboração com a MTV New Media, a Paramount distribuirá por duas semanas o terceiro filme da série, Jackass 2.5, com duração de 64 minutos. O lançamento na internet acontece num momento em que os estúdios tentam encontrar novas formas de distribuição de seus filmes. Este é um dos principais pontos de divergência com os roteiristas de Hollywood, em greve há mais de um mês. Jackass 2.5 voltará a reunir a equipe que rodou as versões anteriores e que conseguiu arrecadar cerca de US$ 80 milhões nas bilheterias de todo o mundo.