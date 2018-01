Novo Firefox está disponível para download O programa navegador Firefox ganhou nova versão nessa terça, quando entrou no ar a versão 2.0 do aplicativo. Embora não tenha tantos usuários quanto o quase onipresente Internet Explorer (que ganhou nova versão na semana passada), o Firefox vem apresentando um crescimento consistente em sua base de usuários e já tem mais de 11% do mercado mundial de navegadores. O aplicativo, que mantém seu perfil de programa de código aberto (é possível saber a estrutura interna do programa), incorpora melhorias na leitura de canais RSS e em mecanismos de segurança, que evitam alguns ataques do tipo phishing scam, aqueles em que o usuário é levado a páginas falsas de bancos ou outros serviços, com a finalidade de roubar informações pessoais como logins e senhas de acesso. Outros avanços incluem melhor suporte à plataforma AJAX, que é usada em programas que carregam diretamente no programa navegador, conceito também conhecido como Web 2.0. Usuários do Firefox 2.0 também terão à disposição um corretor ortográfico integrado (em inglês), que auxiliará na digitação de informações em sites na internet. O programa também promete uma melhor performance, embora usuários que avaliaram a versão RC3 (de testes) se queixaram de lentidão no aplicativo, que terá versões para Windows, Mac OS X e Linux.