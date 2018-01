Novo formato de filmes em alta resolução não emplaca Antes de gastar um bom dinheiro para comprar um laptop com Blu-ray, pense que, para usufruir da tecnologia Full HD, também terá de investir em discos compatíveis. Nos Estados Unidos a venda de discos de alta definição já representa 10% do mercado. No Brasil essa nova mídia dá os primeiros passos e encontra dificuldade para se firmar. Afinal, discos Blu-ray com filmes, shows, etc. custam entre R$ 70 e R$ 120. As videolocadoras começam a alugar as mídias, mas o preço de locação está em torno de R$ 15, cerca de duas vezes mais do que um DVD. Para que o Blu-ray comece a ganhar espaço no País, os tocadores também precisam ficar mais baratos. Por enquanto, estão na faixa de R$ 2 mil. Nos EUA, custam cerca de US$ 300 (em torno de R$ 600). "Os preços dos equipamentos que lêem Blu-ray precisam baixar urgentemente. Esperamos que em 2009 os fabricantes comecem a produzi-los em Manaus e que o custo baixe para menos de R$ 1 mil", disse Rodrigo Drysdale, diretor de marketing da Warner Home Entertainment no Brasil. O console de videogame Playstation 3 é uma boa opção para quem quer experimentar a nova tecnologia de alta definição, pois vem com tocador Blu-ray.