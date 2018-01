Novo game de música da MTV quer agitar indústria do rock

O videogame Rock Band, da MTV, chegou ao mercado na terça-feira, 20, como o mais novo concorrente no segmento dos jogos musicais, que vem crescendo rapidamente e pode ajudar a recuperação do setor de música, que está em declínio. Mais um simulador de banda de rock que um jogo, o título foi concebido para concorrer com a série Guitar Hero, sucesso que vendeu milhões de cópias e se tornou uma das principais fontes de receita para a produtora Activision . Muitas cadeias de varejo abriram as portas à meia-noite para que os jogadores pudessem pagar US$ 170 por um pacote Rock Band, que inclui o software do jogo e controladores em forma de guitarra, bateria e microfone. Rock Band é o carro-chefe dos planos da divisão MTV da Viacom para investir mais de US$ 500 milhões em videogames nos dois próximos anos, com o objetivo de se expandir para além de sua base televisiva. Rock Band é a maior realização da Harmonix, estúdio de videogames criado em Boston por alunos do MIT que desejavam tornar acessível às massas a experiência de tocar em uma banda. Uma parceria com a fabricante de acessórios Red Octane resultou na fórmula do sucesso de Guitar Hero, mas as duas parceiras se separaram quanto a Activision adquiriu a Red Octane e a MTV ficou com a Harmonix. "Pela primeira vez tivemos os recursos necessários a realmente ir fundo", disse Alex Rigopulos, presidente da Harmonix, à agência de notícias Reuters. "Para nós, é o jogo dos sonhos. É realmente tudo que sonhamos fazer um dia." Muitos consumidores aparentemente compartilham desse sonho. O jogo que oferece uma "banda na caixa" conquistou classificação média de 95 pontos no Metacritic.com, que compila resenhas de diferentes sites e publicações sobre jogos. Em Rock Band, quatro pessoas podem tocar juntas, com guitarra, baixo, bateria e vocal. Os jogadores acionam botões nas guitarras ou batucam na bateria acompanhando as notas que aparecem na tela. Eles também podem cantar junto com a música, ao estilo karaokê. Se as notas são atingidas corretamente, a canção é tocada como deve, e a banda ganha pontos.