Novo game de tiro quebra jejum de lançamentos Depois de uma estiagem de lançamentos, o Xbox 360 recebeu um game de primeira categoria. Halo 3: ODST, que foi lançado simultaneamente no Brasil e no resto do planeta pela Microsoft, é uma história paralela à de Halo 3. Um pelotão de elite precisa proteger a Terra de uma invasão alienígena. Além da jogabilidade quase perfeita e acessível aos jogadores novatos, ODST traz um roteiro inteligente, que funciona mesmo sem contato com os Halo anteriores. A dublagem do jogo em português é digna das superproduções do cinema. Halo 3: ODST custa R$ 159.