Novo game dos Simpsons satiriza indústria de jogos

Na mais recente aventura de Os Simpsons, Bart persegue um macaco gigante em uma fábrica de videogames, Lisa destrói um campo de uma madeireira e Marge invade a prefeitura à frente de uma multidão furiosa. Mas não adianta procurar esses episódios na TV. Trata-se de fases em The Simpsons Game, que chegou às lojas dos Estados Unidos nesta terça-feira sob elogios da crítica. O título recria a aparência, o jeito e o humor da série de TV para todos os consoles - Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation 3, PSP e Nintendo DS. Site oficial do jogo Vídeo oficial do jogo "Era um dos grandes desafios na criação do jogo, fazer com que cada uma das fases se assemelhasse a um episódio. Queríamos fazer com que o jogo se parecesse com uma temporada completa que pudesse ser jogável", disse Hans Tencate, principal produtor do título na Electronic Arts. Diversos redatores do programa ajudaram a dar ao game o humor irreverente pelo qual Os Simpsons é conhecido, produzindo cerca de oito mil linhas de diálogo, suficiente para uma temporada completa da série. "Poucos jogos assumem a tal ponto a alma do tema licenciado. The Simpsons Game captura com perfeição o humor característico da série, as piadas para os iniciados e a sátira social, além de exibir um estilo visual impressionante, inspirado pela série, bem como as vozes dos atores originais. Isso representa serviço completo para os fãs, o que significa que os admiradores - e defensores - da série ficarão satisfeitos", afirma a resenha do jogo no site 1up.com. O novo título vem se somar a um catálogo já extenso de mais de 20 jogos de Os Simpsons, que variam de uma máquina de fliperama, em 1991, a The Simpsons: Hit and Run, em 2003. Mas o novo jogo é o que parece mais apegado ao estilo da série. Os engenheiros de software descobriram maneiras de fazer com que Homer, Bart e os demais personagens do jogo tridimensional ficassem bem parecidos ao desenho, com um estilo que lembra os quadrinhos. "Na verdade, é muito mais difícil conseguir esse resultado do que as pessoas imaginam, porque os Simpsons são desenhados a mão. Desenvolvemos tecnologia especial que permite criar uma aparência um pouco mais parecida com a do programa de TV", disse Tencate.