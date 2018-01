Novo humor brasileiro surge na internet

Em São Paulo, os fãs de stand-up comedy podem ver um show do gênero durante todos os dias de uma semana. OK, isso é exagero, mas às vezes dá até para ver dois espetáculos no mesmo dia! Aliás, o que explica o sucesso atual desse gênero humorístico, que já é realizado no Brasil há décadas pelos humoristas José Vasconcelos, Chico Anysio e Jô Soares? A resposta é a internet. Melhor, os internautas. Veja reportagem completa no caderno Link, do Estadão, desta segunda-feira Hoje os ídolos são outros - Diogo Portugal, Bruno Motta, Rafinha Bastos, Danilo Gentilli e muitos outros grupos de "comédia em pé". A fama chega assim: alguém da platéia filma a participação e põe o vídeo no YouTube. Se o desempenho for bom, os internautas fazem o resto, criando um boca-a-boca gigante. E gente de teatro sabe: boca-a-boca é o segredo do sucesso nos palcos. Imagine um boca-a-boca virtual, potencializado pela rede mundial de computadores. Veja alguns dos principais vídeos brasileiros de stand-up: Rafinha Bastos - Casamento Murilo Gun - Banheiro Masculino Bruno Motta no Risorama Danilo Gentili - UniABC / Avião Diogo Portugal - Porteiro Ediomar