Novo Internet Explorer chegará como atualização automática Quando o Internet Explorer 7 estiver pronto, o usuário não precisará se preocupar em baixar o software inteiro pela internet, já que as novidades serão baixadas como uma atualização automática do aplicativo, pelo recurso de atualizações automáticas (Automatc Update). Os usuários, no entanto, poderão decidir quando querem atualizar seus aplicativos, já que uma janela dará a opção de baixar ou não a atualização, quando ela for liberada. O IE7, no entanto, também ficará disponível para download a partir do site da Microsoft, na internet. A nova versão do aplicativo incorporará recursos que permitirão acompanhar canais RSS e a navegação por abas, além de melhorias em segurança. Congestionamento Para usuários finais, o processo de atualização rumo ao IE7 será mais tranqüilo. O mesmo não se aplica às grandes empresas, já que uma grande quantidade de máquinas tentando baixar as atualizações ao mesmo tempo podem trazer instabilidade às redes e congestionar o acesso à Web. Para prevenir estes gargalos, a Microsoft vai disponibilizar uma ferramenta para barrar a atualização automática do IE, de forma que as organizações possam fazer esta migração de forma planejada.