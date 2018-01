Novo iPhone é música para os ouvidos

Quando foi apresentado em junho, o novo iPhone da Apple não parecia trazer nada de novo para os fãs de música. Mas graças ao lançamento posterior do App Store no iTunes, os usuários do iPhone podem fazer download de aplicativos para novas funções do aparelho. Muitos deles são voltados para música e todos pensados para o iPhone. No fim de semana posterior ao lançamento do iPhone, foram feitos mais de 10 milhões de downloads dos aplicativos na App Store. Alguns são gratuitos, outros cobram taxas e a maioria funciona também no iPod Touch. Eis aqui alguns dos mais notáveis aplicativos disponíveis. Todos gratuitos. PANDORA O serviço de rádio personalizado na internet criou um aplicativo para o iPhone que permite aos usuários do Pandora acessar e fazer stream de todas as suas estações, bem como criar novas. Foi o terceiro download gratuito mais procurado. LAST.FM O site de músicas em streaming disponibiliza um aplicativo que oferece acesso ao mesmo catálogo de canções completas do serviço em web do site, bem como links para compra de faixas no iTunes ou via conexão Wi-Fi, a capacidade de compartilhar músicas com outros usuários de Last.fm e informação de artistas. SHAZAM Um pioneiro no mercado de identificação de músicas, o Shazam permite aos usuários descobrirem o título e o artista de qualquer canção ao simplesmente posicionar o microfone do iPhone na fonte do áudio da música. Os usuários podem marcar as canções que gostarem numa lista de favoritos, comprá-las e encontrar conteúdo relacionados no YouTube. TAP TAP REVENGE Um tipo de "Guitar Hero" para o iPhone. Os usuários devem pressionar as teclas ou mexerem o aparelho para uma direção ou outra de acordo com o ritmo da música tocada.