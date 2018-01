Novo iPhone sem contrato com operadora custará mais US$ 400

Consumidores norte-americanos que querem o novo celular de terceira geração da Apple, o iPhone, mas não querem ficar presos em um contrato de dois anos com a operadora AT&T poderão eventualmente comprar o aparelho por US$ 400 adicionais. A Apple informou que o novo iPhone começará a ser vendido em 11 de julho por US$ 199, modelo com 8 gigabytes de espaço de armazenamento, e por US$ 299, versão de 16 gigabytes. Esses preços se aplicam aos clientes que queriam ficar sob contrato de dois anos de fidelidade com a AT&T. Quem não quiser ficar preso pode comprar o iPhone por US$ 599 ou US$ 699, desde que assinem algum tipo de serviço da AT&T, informou a operadora celular. Um porta-voz da operadora informou que a empresa ainda não tem definido quando a opção de compra desvinculada de contrato estará disponível. No Brasil, as operadoras Claro e Vivo anunciaram este mês que venderão o novo celular da Apple nos próximos meses.