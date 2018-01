Novo iPod Shuffle fala os nomes das músicas e artistas

A Apple lançou uma nova versão do iPod Shuffle, o menor mp3 player da família iPod e que se diferencia dos demais por não ter visor nem indicar qual música está tocando no momento.

Essa nova versão do Shuffle, porém, tem um recurso diferente dos concorrentes, ele fala os nomes dos artistas e das músicas. A tecnologia batizada de VoiceOver (algo como locutor, narrador) foi lançada em 14 línguas: alemão, espanhol, francês, grego, holandês, inglês, italiano, japonês, mandarim, polonês, português (com sotaque de Portugal), sueco, tcheco e turco. Ouça as gravações no site da Apple:

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

http://www.apple.com/ipodshuffle/voiceover.html

O novo gadget também não é coloridinho como os outros. Ele acompanha o novo design dos produtos Apple e saiu em um prateado alumínio. Seu tamanho é pouco menor que uma pilha AA. Deve custar cerca de US$ 79, com 4 GB de memória --capacidade para armazenar cerca de 1.000 músicas.