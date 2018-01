Novo jogo para celular usa obras de artista brasileiro

Um novo jogo brasileiro para celulares lançado nesta semana aposta em algo que pouco se vê no entretenimento digital do País: arte. A missão do jogador é colorir com o cursor obras do artista plástico Romero Britto, conhecido internacionalmente pelo traço pop usado em campanhas publicitárias. VEJA TAMBÉM Link - TV brasileira chega à tela do celular Empresa de jogos para celular busca quem odeia esperas Produzido pela AndinaTech, o jogo Romero Britto Paintball está disponível para as operadoras TIM, Telemig, Amazônia Celular, Claro e Oi. A idéia é colorir as telas o mais rápido possível e acumular pontos. O game traz cinco das principais obras do artista brasileiro sem as cores. Entre elas Love is in the air, Egle e On the top of the world. O preço dodownload vara de acordo com a operadora, mas gira em torno de R$ 5. Britto ganhou fama no universo da arte pop com uma campanha da vodca Absolut que adotou suas obras e as colocou no mesmo patamar de artistas conceituados como Andy Warhol, Keith Haring, Kenny Scharf e Ed Ruscha. "Com as obras do Britto conseguimos levar informação cultural com entretenimento", afirma o vice-presidente de Marketing da AndinaTech, Bruno Zani. A idéia da empresa é trabalhar com o slogan "conteúdo com conteúdo", por isso a aposta em artistas brasileiros. Eles também vendem versões reduzidas para celular de obras dos artistas Sônia Menna Barreto, Rui Amaral e do próprio Romero Britto. A forma de comunicação das imagens é contemporânea, com mescla de desenhos animados, pinturas, web art, instalações e grafite. As imagens custam em média R$ 3 cada.