Novo Kindle DX tem dimensões amigáveis à leitura de jornais

A Amazon apresentou, nesta quarta, um outro membro da família Kindle: o Kindle DX. O aparelho de leitura digital que foi chamado de 'iPod dos livros' tem agora uma versão com dimensões mais largas, amigável à leitura de jornais - sua tela tem 9,7 polegadas, contra 6 do modelo menor, o Kindle 2.

Além disso, o Kindle DX tem capacidade para armazenar mais e-books e vem com acelerômetro (que detecta automaticamente se o aparelho está deitado ou de pé e coloca a tela na posição correta) e suporte nativo a documentos PDF, uma característica que o modelo antigo não oferecia.

Como o aparelho anterior, o DX tem capacidade para conectividade Wi-Fi e 3G, mantém a espessura (0,97 cm) e leitura em áudio dos textos.

As mudanças, contudo, vão custar caro. O novo Kindle, que já está disponível para pré-venda no site da Amazon, sai por US$ 489,00, contra US$ 359,00 do modelo menor, que não será descontinuado.

Os livros compatíveis com o Kindle podem ser comprados na Kindle Store, da Amazon, que disponibiliza mais de 275.000 títulos, além de revistas e jornais.