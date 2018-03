Novo maracujá resistente a virose

Lançada pela Embrapa Cerrados e Embrapa Transferência de Tecnologia no dia 29 de maio, a variedade de maracujá azedo BRS ouro vermelho obteve excelentes resultados com pequenos produtores paulistas. A variedade, híbrida, foi testada por produtores da cidade de Adamantina, no interior paulista. O produtor Antonio Manzano de Oliveira ressalta que a BRS ouro vermelho, em seus testes, mostrou-se resistente à virose do endurecimento dos frutos, que tem atrapalhado muito o plantio do maracujá azedo em São Paulo. ''Antes, conseguíamos um rendimento de 35 a 40 toneladas por hectare, agora conseguimos no máximo 20 toneladas'', diz. Testado em Adamantina desde dezembro de 2007, o ouro vermelho tem se mostrado resistente à virose. ''O aproveitamento da nova variedade é 70% superior às demais'', diz Oliveira, que espera voltar a colher 40 toneladas por hectare em 2009, quando o ouro vermelho será plantado em sua lavoura. ''Já encomendamos as sementes da Embrapa, e até o fim do ano faremos um teste de prateleira.'' O pesquisador Ciro Scaranare, da Embrapa Transferência de Tecnologia, foi responsável pelas pesquisas com a variedade em São Paulo, e conta que o Estado, que atualmente é o quarto maior produtor do País, com 1.500 hectares plantados, teve muitos problemas nos últimos anos com a virose. ''A incidência da virose do endurecimento dos frutos quase tornou inviável a cultura no Estado de São Paulo. A nova variedade tem mostrado boa resistência.'' Scaranare destaca que a variedade tem um teor mais alto de vitamina C. Em 100 gramas de polpa, a BRS ouro vermelho tem 40 miligramas de vitamina C, enquanto as outras variedades possuem em média de 13 a 20 miligramas. O pesquisador também é responsável pelas encomendas das sementes da BRS ouro vermelho, que podem ser feitas pela internet, no site da Embrapa Transferência de Tecnologia, e são vendidas em pacotes de 25 gramas, que contêm cerca de mil sementes. ''Cada pacote equivale a 1 hectare de maracujá plantado. Em São Paulo, já foram encomendados 174 pacotes, o que equivale a 11% da produção paulista'', completa. INFORMAÇÕES: Site www22.sede.embrapa.br/snt/