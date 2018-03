Novo mascote do McDonald's é criticado nas redes sociais

As respostas no Twitter para o anúncio do novo mascote do McDonald's na segunda-feira reclamaram que a caixa animada e vermelha do Mc Lanche Feliz, com sua boca cavernosa e dentes brancos, é medonha e irá levar as crianças a ter pesadelos em vez de ficar alegres.

"É o lanche que vai te comer", disse um comentário. Outro completou: "eu não queria dormir hoje à noite mesmo."

O personagem será apresentado nacionalmente na sexta-feira. Oak Brook, diretor do McDonald's em Illinois, disse em comunicado que o boneco irá encorajar as crianças a gostar de comidas mais saudáveis, como frutas, vegetais e uma dieta com baixo teor de gordura.

Em resposta às críticas das redes sociais, a porta-voz do McDonald's, Lisa McComb, disse que desde 2009, o personagem foi "amado e bem recebido pelas crianças e famílias na América Latina e Europa".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Mary Wisniewski)