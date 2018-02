Novo material armazena calor do Sol para aquecer casas Um material barato, capaz de armazenar calor durante o dia para depois liberá-lo lentamente à noite, poderá ajudar a aquecer casas em regiões ensolaradas do mundo, mas que esfriam muito à noite. E sem queimar madeira ou combustíveis fósseis. O material, feito de parafina e ácido esteárico, foi desenvolvido na Índia e mereceu um artigo na mais recente edição do Journal of Renewable Energy Technology.