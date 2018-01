Novo Messenger fará ligações VoIP O conceito é simples: iniciar uma ligação de VoIP a partir de um software de mensagens instantâneas. Também não é nova, afinal Google Talk e o AOL IM permitem fazer a ponte entre mensagens de texto e ligações de voz. É este o mote do mais novo anúncio da Microsoft. A empresa, com a nova versão do seu programa, a Windows Live Messenger, quer que os usuários também possam iniciar ligações VoIP. Por enquanto, o programa está em uma versão de teste, podendo ser avaliada pelos usuários. A ferramenta, claro, será paga, a exemplo dos concorrentes. No caso dos usuários brasileiros, também não há motivos para comemorar, ao menos por enquanto. É que a modalidade de serviço só está disponível nos EUA, EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Espanha. Parte da estratégia Windows Live, o novo Messenger também deve trazer maior integração com outros recursos online, como ferramentas de busca e outras funcionalidades como o compartilhamento de arquivos. É possível, por exemplo, criar uma pasta cujo conteúdo estará disponível para seus contatos.