Novo monitor LCD da LG aposta em design e contraste A coreana LG lançou um novo modelo de monitor de cristal líquido para PCs no mercado brasileiro, cujos destaques são o design e a elevada taxa de contraste de 2000:1 (significa que o preto exibido é duas mil vezes mais escuro que o branco que o display pode mostrar). O tempo de resposta do modelo é de apenas 4 milissegundos, o que habilita o monitor a ser usado para exibir vídeos e games. Isso é possível porque o tempo de resposta traduz o tempo necessário para que o monitor ´mude´ a imagem exibida na tela. Em jogos ou na exibição de filmes, isso significa uma imagem sem rastros, o que acontece em telas LCD mais antigas ou de qualidade técnica inferior. ?A combinação da alta velocidade e do gerenciamento de qualidade de imagem é ideal para filmes, jogos e animações? salienta a gerente de produto da área de informática, Patricia Moraes. O monitor tem resolução de 1280x1024 pixels, ângulo de visualização de 160º, conexões DVI, RGB e vídeo composto e consumo médio de 30 Watts. O modelo custará R$ 949 no mercado brasileiro.