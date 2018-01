Novo óculos atua como aparelho auditivo Aparelhos que combinam funções distintas visando trazer comodidade para os usuários não são novidade. Mas pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, fizeram um arranjo inusitado ao combinar aparelhos auditivos em um par de óculos. Chamado de Varibel, o aparelho traz dois pequenos microfones embutidos na armação que enfatizam as fontes sonoras à frente do usuário, superando as limitações de aparelhos auditivos comuns que ampliam a intensidade de todas as fontes sonoras ao redor. Com essa característica, o usuário pode ´filtrar´ a fonte sonora desejada Além disso, ao contar com falantes embutidos nas pernas, o Varibel ajuda a disfarçar a aparência tradicional dos dispositivos auditivos. Os óculos já estão sendo produzidos em escala comercial. O valor dos aparelhos não foi divulgado.