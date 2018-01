Novo portal anti-YouTube aposta na abrangência Depois que anunciou nesta semana a criação de um site de vídeos gratuitos no estilo do YouTube, a NBC Universal e a News Corp divulgaram a lista de alguns dos portais que deverão exibir vídeos do serviço. A lista inclui nomes como AOL, MSN, MySpace e Yahoo, que terão vídeos completos de shows, seriados, filmes e clipes musicais, alguns dos quais ficarão disponíveis logo após sua exibição na TV. As empresas afirmaram que esta estratégia levará a uma cobertura de 96% da audiência online nos EUA. Não será uma tarefa fácil: segundo a empresa de pesquisas Hiwise, o tráfego no YouTube (que pertence ao Google) na semana passada foi 50% maior do que o de o de sites de 57 redes de TV combinadas e também 50% superior aos sites de vídeo de portais como o MSN Video, MySpace Videos, Yahoo Video e AOL Media, combinados.