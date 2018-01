Novo portal traz conteúdos de saúde e bem estar A mais nova empreitada Sylvio Alves de Barros Netto, conhecido por ter aberto o site WebMotors (especializado em veículos) é o portal ´Minha Vida´. Depois de uma fase de testes, o endereço iniciou a operação oficial nesta semana. O endereço, dedicado à linha de saúde, beleza e bem-estar, contará com conteúdos segmentados e o apoio de um time de especialistas que inclui nomes como Robson Caetano, medalhista olímpico em Seul e Atlanta; Renato Cobra, especialista em bem-estar e saúde, filho do preparador físico Nuno Cobra (que treinou o piloto campeão Airton Senna), Márcia Kelman, endocrinologista, Renata Waksman, pediatra, e Shirlei Borelli, dermatologista, entre outros nomes. "Decidimos tocar o projeto adiante porque entre as áreas de conhecimento, a de de saúde e bem-estar não contava com um serviço consistente na internet. Aproveitando essa oportunidade, construímos o site que quer replicar o modelo de serviços, conteúdos segmentados e comunidades", diz Barros. O novo portal também reaproveita a experiência do site Dieta e Saúde, que era administrado pelos executivos Daniel Wjuniski e Fernando Ortenblad, que se juntam agora ao time do novo portal. O site também traz links para blogs de especialistas em esporte e saúde. O público ainda encontrará dietas personalizadas, notícias, dicas, avaliação de beleza, avaliação nutricional e agenda do bebê, com informações para gestantes. ?Tudo isso poderá ser customizado por meio de ferramentas de personalização capazes de proporcionar a melhor experiência ao usuário?, explica Barros. A renda do endereço virá do provimento de serviços pagos, como programas de dieta personalizados e planilhas de exercícios, além de verbas publicitárias na área de saúde. Entre os nomes que já investem no serviço estão empresas como Johnson & Johnson, Sadia e Bauducco.