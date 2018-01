Novo portátil da Nintendo, DSi, tem câmera e custa US$ 180

O portátil DS, da Nintendo, vai sair em versão com câmera digital que permitirá aos jogadores editar e combinar imagens, segundo informou a empresa japonesa nesta quinta-feira, 2. O Nintendo DSi estará a venda no Japão a partir de 1º de novembro por cerca de US$ 180 dólares, mas só estará disponível no exterior no ano que vem. As datas de lançamento em outros países ainda serão anunciadas. O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, disse que o novo DS foi feito para ser o primeiro gadget que serve tanto de câmera para as crianças como ferramenta de networking e de diversão para adultos. A iniciativa faz parte do atual objetivo da empresa, de tornar os videogames populares entre qualquer tipo de público - não só para um nicho. Um em cada seis japoneses já tem um DS, de acordo com uma pesquisa da Nintendo, que também fabrica os jogos Pokémon e Super Mario. Mas o objetivo é tornar o DS um item obrigatório para todos os japoneses, disse Iwata. "Queremos mudar o conceito do DS, de um console que toda família tem para um console que todos tenham", ele contou. O novo DSi é mais fino do que o modelo atual, e terá tela maior. A Nintendo também apresentou um home software para o Wii, que inclui o 'Wii Music'. Com o 'Wii Music', os jogadores só vão precisar chacoalhar on controles para sentir-se como se estivessem tocando qualquer instrumento dos anos 60, incluindo bateria, cítara, saxofone e piano, embora haja apenas 50 melodias pré-programadas. A Nintendo já vendeu 77,5 milhões de DS ao redor do mundo, quase 23 milhões deles no Japão, passando de longe o concorrente da Sony, Playstation Portable, que vendeu 41 milhões no mundo todo - 10 milhões no Japão.