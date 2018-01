Novo presidente da Anatel toma posse hoje O conselheiro Plínio de Aguiar Júnior toma posse, hoje, na presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para um mandato de seis meses. A nomeação dele foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial. Após a posse, Aguiar Júnior assina o ato da Agência com a decisão do conselho diretor da Anatel, que determina uma queda de cerca de 0,5% nas tarifas da telefonia fixa local. A previsão é de que o ato com a redução das tarifas seja publicado no Diário Oficial de amanhã. A partir daí, as empresas têm dois dias para publicar as novas tarifas, em jornais de grande circulação da região onde atuam, antes de começarem a praticar os novos valores, o que deve ocorrer na quinta-feira. De acordo com o decreto de nomeação, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio fica no comando do órgão até dia 31 de dezembro. Até lá, o PMDB deverá indicar um nome para assumir efetivamente a presidência da Agência, em um eventual segundo mandato de Lula. Estabilidade Ao anunciar a decisão do governo, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que a nomeação de Plínio representa uma continuidade, já que Plínio ocupou interinamente a presidência do órgão, de novembro do ano passado - quando venceu o mandato de Elifas Gurgel do Amaral - até junho deste ano, quando expirou o mandato dele como presidente substituto. O PMDB vinha considerando dois candidatos para a vaga de presidente: os engenheiros César Rômulo Silveira Neto e Ambire Gluck Paul, mas não houve consenso, o que levou Lula a optar por um mandato-tampão. Como ainda resta uma vaga no conselho diretor da Anatel, o PMDB poderá fazer sua indicação, que ainda tem que ser aprovada pelo Senado. Em novembro, será aberta uma segunda vaga com o término do mandato do conselheiro Luiz Alberto da Silva, que deve ser ocupada pelo PT.