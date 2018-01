Novo produto da Mozilla habilita e-mail na área de trabalho

O Mozilla Labs, unidade experimental da Fundação Mozilla (desenvolvedora do navegador Firefox), lançou um programa para integrar aplicativos web com a área de trabalho do Windows. Batizado de Prism, o software pode habilitar, por exemplo, o Gmail ou o Google Reader direto no desktop. A novidade foi anunciada nesta semana no blog do Mozilla Labs. Faça o download do Prism O programa ainda passa por testes entre usuários, mas já permite rodar múltiplos aplicativos, cada um em seu browser. O produto não é novidade no mundo da tecnologia; trata-se de uma adaptação do projeto WebRunner, segundo o blog Slashdot. O anúncio do Mozilla Labs diz que qualquer aplicativo web pode ser acessado pelo Prism. "O navegador é construído sobre o Firefox, então suporta várias linguagens, como HTML, JavaScript, CSS, além de rodar em Windows, Mac OS X e Linux." O novo sistema operacional da Microsoft, Windows Vista, oferece função semelhante, mas a partir de widgets oferecidos pelos sites. O Mozilla Prism já está disponível para download, neste link.