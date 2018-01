Novo recurso do Google personaliza resultados da busca

Se o Google trouxer resultados irrelevantes, apague-os e você não precisará vê-los novamente. Veja também: Veja vídeo explicativo do novo recurso (em inglês) Isso já é possível graças a um novo sistema da Google, revelado nesta quinta. Com o objetivo de dar um toque pessoal ao sistema de busca, a Google agora permite que os usuários reorganizem os resultados e mantenham seus sites favoritos em cima e os menos relevantes embaixo. O SearchWiki, como é chamado o novo recurso, também vai permitir ao usuário incluir notas sobre os links mostrados nos resultados. As mudanças ficam registradas na conta do Google (ou seja, o usuário vai precisar estar 'logado' para usufruir da nova função), e na próxima vez que o usuário fizer uma busca semelhante, as escolhas serão levadas em consideração nos resultados. É a primeira vez que o site de busca mais popular da Web permite que o público altere a ordem dos resultados da busca. Embora as revisões não alterem a fórmula que o Google usa para ranquear websites, a empresa não descarta o uso eventual da 'sabedoria do povo' para melhorar e personalizar seus algoritmos de busca. Por enquanto, a Google só quer fazer com alguns grupos de resultados se tornem mais úteis para cada usuário, de acordo com Marissa Mayer, responsável pelos produtos da empresa. "A mudança deve tornar os resultados mais dinâmicos", ela disse. A decisão de deixar as pessoas lidarem com seus resultados é um reconhecimento claro que nem o aparentemente onisciente mecanismo de pesquisa do Google pode supor o apelo que alguns websites têm para certos usuários. Também considera o quão freqüentemente as pessoas usam o Google para buscar os mesmos termos. A receita de buscas do Google confia tanto em ingredientes automáticos que uma variedade de rivais iniciantes, como o Mahalo, Hakia e Chachá tentaram encontrar um novo nicho confiando nos usuários para indicar melhores e piores resultados. Nenhum deles, contudo, conseguiu se infiltrar no mercado que é cada vez mais controlado pelo Google, que processa mais de 60% das buscas do mundo.