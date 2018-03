Novo reitor da Unicamp defende ensino mais abrangente

"Um dos principais desafios da Unicamp nos próximos anos será promover uma análise da estrutura curricular de seus cursos de graduação, com vistas não só à atualização dos conteúdos e disciplinas, mas também à racionalização dos recursos físicos e humanos", afirmou Costa.

Segundo ele, um dos problemas na história da formação da universidade é a "compartimentalização" dos cursos e disciplinas. "Ações visando uma formação mais abrangente dos alunos contribuirão para a criação de um ambiente universitário e acadêmico em que a diversidade das áreas de atuação da universidade seja um fator fundamental para a excelência do ensino e da pesquisa", disse.

Costa afirmou ser decisiva a priorização de uma política de incremento do número de alunos no ensino superior. "Dados recentes mostram que apenas 13% dos brasileiros entre 18 e 24 anos frequentam o ensino superior. No âmbito dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), essa porcentagem é, em média, de 30% e, na Coreia, chega a 60%. Infelizmente, apenas 9% da população brasileira conclui o ensino superior, contra 26%, na média, dos países da OCDE."