Novo reitor da Unicamp vai tomar posse no dia 17 de abril

A designação do médico Fernando Costa, de 58 anos, como novo reitor da Universidade Estadual de Campinas foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de São Paulo do último sábado. Com o nome de Costa referendado para o cargo entre 2009 e 2013 pelo governador José Serra (PSDB), fica confirmada a posse do novo reitor para o dia 17, em cerimônia que será realizada no Centro de Convenções da Unicamp, em Campinas.

A publicação no DOE confirma a vontade da comunidade universitária expressa em consulta indicativa realizada nos dias 11 e 12 de março, quando professores, funcionários e estudantes dos campi de Campinas, Piracicaba e Limeira elegeram Costa com 60,97% dos votos válidos, contra 39,03% obtidos pela bióloga Gláucia Pastore. O médico será décimo na linha de sucessão de Zeferino Vaz (1966-1978), fundador da Unicamp. Antes de ser apresentado ao governador, o nome escolhido pela comunidade para a reitoria recebeu o voto de 61 de 67 integrantes do Conselho Universitário (Consu), que elaboraram a lista tríplice encaminhada ao governo do Estado.

Para o novo reitor, os principais desafios são manter e elevar o padrão de qualidade da Unicamp em todas as áreas de atuação, em busca de equiparar a universidade com as melhores do mundo. Suas ações buscam o aumento do intercâmbio nacional e internacional nas áreas de graduação, pós-graduação e pesquisa. O professor também apontou como desafio a criação de uma política de atração de docentes e pesquisadores, e o incremento de ações de extensão e relações produtivas da universidade com empresas, o setor público e a comunidade.

Costa também propõe a reestruturação da carreira docente e reposição de vagas decorrentes de aposentadorias, além de uma política salarial fixada em critérios definidos em negociações amplas, em conjunto com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp).