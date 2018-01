Novo robô japonês anda de bicicleta Engenheiros japoneses divulgaram imagens sobre a nova versão de um robô ciclista bem-sucedido, que é capaz de guiar uma bicicleta com perfeição. O chamado Murata Boy foi demonstrado na cidade de Nagaokakyo, no Japão, e será uma das vedetes da feira CEATEC Japan 2006, feira anual de robótica que acontece em Tóquio, a partir do próximo dia 3 de outubro. A nova versão do autômato é capaz de subir elevações de até 25 graus e fazer curvas sem cair. O equilíbrio de Murata Boy é resultado de diversos sensores de movimento espalhados por seu corpo (dois giroscópios, um sensor de inclinação e outro ultra-sônico, para detectar obstáculos) e um processador interno que consegue fazer inúmeras correções de posição em frações de segundo para impulsionar o robe e sua pequena bicicleta. A Murata, empresa que desenvolveu o projeto, não informou se o novo robô será vendido para o público. Sua versão anterior, apresentada no ano passado, foi utilizado como showroom para os componentes eletrônicos fabricados pela empresa. (Com AP)