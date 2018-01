Novo robô se move equilibrado em esfera Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, nos EUA, demonstraram um protótipo de robô que usa um novo sistema de locomoção baseado em uma esfera. O autômato, que emprega giroscópios, sensores de movimento e um sistema inteligente de compensação de equilíbrio, pode se movimentar para os lados e consegue se manter de pé sem o auxílio de outros apoios. O novo sistema, chamado de ´ballbot´ (algo como ´robola´ na tradução literal) é a proposta dos pesquisadores para outros sistemas como rodas, esteiras e pernas robóticas. Segundo o criador do projeto, o professor Ralph Hollis, o tamanho reduzido do robô faria dele uma alternativa interessante para locais onde o autômato estivesse em contato com outras pessoas. Por suas características, contudo, estaria restrito a ambientes planos. Ainda de acordo com Hollis, o projeto está despertando interesse por conta do custo deste sistema ser inferior ao de outras formas de movimento, como os robôs articulados com pernas. Atualmente, os pesquisadores querem melhorar a agilidade robô, tornando-o capaz de reagir a ações inesperadas, como um ´esbarrão´ com um ranseunte. Com Agências Internacionais