Novo Rokr W5 quase não muda e é só versão flip dos modelos antigos Enquanto a Motorola apresentava o inovador Rokr E8 na Consumer Electronics Show (veja na pág. 7), a novidade no Brasil ficou por conta do Rokr W5, a versão flip do celular musical do fabricante. O W5 herdou muitas características dos seus antecessores. A primeira delas é a cor laranja-metálica, que a Motorola já tinha usado no Rokr Z6, para dar uma cara mais jovem ao aparelho. A diferença é que o Z6 era em formato slider, aquele tipo de celular que você arrasta a tela para abrir o teclado. O segundo ponto em comum é o teclado. Ele é bem parecido com a maioria dos últimos modelos do fabricante: brilhante como um CD e com um aspecto de metal. Mas o W5 tem uma grande desvantagem em relação com Z6. Ele perdeu o controle de músicas externo. Isso faz uma diferença tremenda na hora de escutar um batidão com o celular fechado no bolso. Até existe botões para dar play, pausar ou aumentar e abaixar o volume. Mas, e se quiser trocar de música? Não tem jeito. Além disso, apesar de o fone de ouvido ter um botão, ele só serve para atender chamadas. Mas o W5 não é de todo mal. A biblioteca de músicas é bem organizada. Dá para ver as canções divididas em pastas por artista, álbum ou gênero. Ele consegue fazer a identificação usando as informações dentro do próprio arquivo de cada música, assim como faz o programa iTunes do iPod. Legal. Só que toda vez que você desligar o celular ou conectá-lo ao computador, ele precisa fazer uma varredura nas músicas para pegar essas informações. Com 32 canções no celular, o processo demorou 26 segundos. Irrita principalmente se você tiver mais arquivos. Passar as músicas do computador para o celular é tão simples quanto gravar um arquivo num pen drive. Basta conectar o aparelho ao PC com um cabo USB e copiar as músicas dentro da pasta do telefone. A câmera tem apenas 1,3 megapixels. Dá para tirar fotos de rostos, mas não espere grande coisa das imagens e nem vídeos. No final, é um celular para uma garotada não exigente.F.S. FICHA TÉCNICA ROKR W5 MOTOROLA VANTAGENS | Fácil de transferir e organizar música, Bluetooth. DESVANTAGENS | Não passa de música quando fechado PREÇOS | R$ 599 (sugerido), sem operadora. Pela Vivo, R$ 649, no pré-pago. No pós-pago, custa de R$ 499 a R$ 199.