Novo serviço do Google permite compartilhar favoritos

O Google lançou, com pouca divulgação, uma nova ferramenta social para compartilhamento e armazenamento online de endereços favoritos chamada Shared Stuff. A informação é da agência de notícias Magnet. O sistema funciona em conjunto com as Contas Google, e pode ser utilizado após arrastar um botão para a barra do navegador, que será clicado a cada vez que o usuário quiser compartilhar um site ou página que julgue interessante. Com os links, podem ser incluídas também imagens, trechos de texto e comentários, que poderão ser acessados diretamente pelo iGoogle ou por um leitor RSS, conforme noticiou o site TechCrunch. Segundo o site Webware, o Shared Stuff ainda oferece a opção de enviar o link por e-mail ou compartilhá-lo através de outros sites da chamada Web 2.0, como Facebook, Digg, Del.icio.us, Furl, Social Poster ou Reddit. O sistema ainda permite acrescentar etiquetas aos itens guardados, que poderão ser usadas por outros usuários para filtrar os conteúdos indicados. Embora uma ferramenta para armazenamento online de favoritos, a Google Bookmark, já tenha sido lançada anteriormente, com a Shared Stuff recursos de rede social foram acrescentados.