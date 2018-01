Novo sistema da Apple chega às lojas na semana que vem

A Apple anunciou nesta semana que a mais nova versão de seu sistema operacional chegará às lojas em 26 de outubro, com atraso de quatro meses, devido ao trabalho da empresa no iPhone. Veja também: Microsoft vai vender Windows XP até junho de 2008 Dell quer PCs que rodem Linux e Windows ao mesmo tempo Microsoft já vendeu 60 milhões de licenças do Windows Vista A nova versão do sistema, conhecida como Leopard, custará US$ 129 para usuários individuais e US$ 199 para o pacote familiar, que permite instalação em até cinco máquinas em um mesmo domicílio. Os novos recursos incluem um sistema de backup de arquivos conhecido como Time Machine, melhoras nos sistemas de e-mail e mensagens instantâneas, a capacidade de visualizar documentos ou arquivos sem abrir um programa separado, e acesso rápido a outros computadores em uma rede doméstica ou de escritório. O Leopard é a sexta versão do sistema operacional da Apple em seis anos, um feito que a empresa não perde tempo em contrastar com a prática da Microsoft, que levou mais de cinco anos para lançar uma nova versão do Windows. O Windows Vista chegou ao mercado de maneira ampla no começo deste ano, e está disponível em diversas versões, com preços de entre US$ 100 e US$ 260, de acordo com o site da empresa. "Isso será ótimo para dar impulso ao Mac, que já vem atravessando um momento forte nos últimos anos. Trata-se de mais um fator a acrescentar", disse Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, em entrevista à Reuters. No terceiro trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho, a Apple vendeu quase 1,8 milhão de computadores, 33% acima do total do mesmo período no ano anterior, um ritmo de crescimento três vezes superior à média do mercado de computadores. Em abril, a Apple anunciou o adiamento do lançamento do Leopard para outubro, ante a data originalmente prevista, junho, mencionando a necessidade de desviar recursos de desenvolvimento de software para o iPhone, lançado no final de junho. A empresa, que também produz o popular player de mídia iPod, informou que sua loja online já está aceitando pedidos antecipados do Leopard.