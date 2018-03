Novo sistema integrará as polícias de São Paulo A Secretaria de Segurança do Governo do Estado de São Paulo adquiriu um novo sistema, chamado Olho de Águia, que permite capturar som, imagem e transmitir dados criptografados para os centros de operação da polícia, por meio de equipamentos implantados nos próprios veículos da corporação. A previsão é que o sistema esteja disponível às polícias Civil, Militar e Técnico-Científica em dez meses, com abrangência na Capital e Grande São Paulo. Para o funcionamento do sistema serão instalados rádios transmissores móveis e fixos que farão o recebimento e transmissão das informações. Serão três antenas fixas - no Pico do Jaraguá, Interlagos e Comando de Policiamento de Área 4 (zona leste). As móveis serão fixadas em vans, o que garantirá o seu deslocamento para permitir o funcionamento do sistema em áreas fora da cobertura das antenas fixas. A captação dos dados será feita por meio de câmeras portáteis, presentes nos chamados quites táticos adquiridos pela polícia e que serão instalados nas viaturas, motocicletas e helicópteros. Inicialmente, o funcionamento das câmeras estará limitado à área de abrangência dos rádios transmissores, informou a Secretaria. Mas é possível que, futuramente, o sistema seja ajustado para funcionar via satélite.