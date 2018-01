Novo site ajuda pessoas que precisam cuidar de idosos

Adultos com pais idosos tem uma nova fonte de conselhos e informações para lidar com a senilidade - um site aberto nesta semana para pessoas que precisam cuidar de pessoas mais velhas. Com investimento de US$ 6 milhões e testado por 2 mil usuários, o Caring.com (em inglês) atinge cerca de 34 milhões de adultos com informações sobre cuidados pessoais e assistência financeira, ou ambos, para o membro mais velho da família. "Quando estava ajudando minha mãe a enfrentar um câncer no pulmão no ano passado, encontrei muitas informações sobre a doença na internet, mas nada sobre todos os outros cuidados que precisava ter para ajudar nas atividades diárias, financeiras e legais", afirma Andy Cohen, presidente e co-fundadora do Caring.com. O site lista todas as providências, desde o momento que um pai ou mãe recebe diagnóstico positivo de câncer ou Mal de Alzheimer, como avaliar seus progressos, até dicas para lidar com parentes. Os melhores artigos são escolhidos de acordo com notas dadas por usuários, com a intenção de criar um grande arquivo de informações para idosos. De acordo com Cohen, o site também serve como comunidade para babás de idosos.