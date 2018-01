Novo site da família real inglesa traz novos recursos

Mais de 30 anos depois de enviar seu primeiro e-mail, a rainha da Inglaterra lançou, nesta quinta, uma nova versão de seu site(http://www.royal.gov.uk/), que permite que seus súditos acompanhem, através de um mapa do Google, a agenda e os compromissos - passados e futuros - da família real. Veja também: 'Pai' da internet renova site da rainha Elizabeth II O novo site também exibe vídeos da família real, oportunidades de emprego na corte e uma nova seção sobre os animais de estimação da família real. Embora a Rainha ainda não tenha seu próprio blog, o site trará também atualizações em vídeo e em áudio, incluindo o primeiro discurso público de Elizabeth. Com um discreto brasão real no topo de cada página e um layout limpo, o site foi redesenhado para tornar a interface mais "amigável" ao visitante. É a terceira versão da página, que foi ao ar em 1997. A inauguração será feita na recepção do Palácio de Buckingham, com o cientista Tim Berners-Lee, que inventou a World Wide Web nos laboratórios do CERN, na Suíça.