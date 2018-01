Novo site de encontros é proibido para feiosos Jason Pellegrino (que tem um grau de "atratividade" de 8.2) diz que o problema com serviços de encontros via internet e sites de relacionamento é que não há gente muita bonita disponível. Este foi o estopim para a criação do site HotEnough.org, cujo slogan é ´not for the average single´ (algo como proibido para o solteiro médio). Aplicando uma lógica darwiniana, os candidatos devem enviar fotos (incluindo uma de corpo inteiro) no ato da inscrição e sua beleza será avaliada por outros usuários, com notas de 1 a 10, e somente pessoas com índice superior a 8 podem entrar para o site, gratuitamente, podendo enviar mensagens a outras pessoas igualmente bonitas por uma mensalidade de US$ 9,95. "É difícil conseguir entrar, mas uma vez que estiver lá dentro, você está na festa", disse Pellegrino. "Mas você sabe que vai ter muitas pessoas que vão ficar do lado de fora." Poucos meses depois do lançamento, o site já tem cerca de mil integrantes. No início apenas 8% das pessoas que se inscreviam conseguiam entrar, mas hoje em dia até 25% conseguem, disse Pellegrino. Pellegrino, que é um gerente de projetos de uma empresa de construção durante o dia, tem pouco tempo para paqueras. Mesmo assim vai à ginástica três vezes por semana e ao cabeleireiro (?!) uma vez a cada quinze dias. Além disso, ficou contente de ser admitido em seu próprio site. "Acho que minha nota seria algo em torno de 7,5", afirmou. O leitor acha que Pellegrino errou feio ao montar um site do tipo? Opine no blog.