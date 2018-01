Novo site de vídeos ironiza emissoras como a CNN A revista americana The Onion(A Cebola) se uniu à febre das transmissões de vídeo pela internet com o lançamento de um novo portal com clipes que ironizam o estilo de redes de televisão com programação contínua, como a "CNN". "Os videoclipes atingiram uma massa crítica na web", disse Scott Dikkers, redator-chefe da The Onion. O jornalista acrescentou que a internet "é um novo meio que está pedindo a gritos que seja parodiado e a Onion é o veículo perfeito para isso". Na estréia dos vídeos da nova emissora, batizada como "Onion News Network" (Rede de notícias Onion, disponível no site da empresa), a forma como a imigração afeta os trabalhadores americanos ganhou destaque. O clipe de cerca de dois minutos parece uma paródia do programa do apresentador de CNN Lou Dobbs, que, a cada noite, se refere aos imigrantes como uma ameaça para a classe média americana. No vídeo da The Onion, Alberto Fuentes, um imigrante ilegal que não fala inglês, toma o posto de trabalho de Raymond Boyle, um alto executivo da empresa de tecnologia Alcatel-Lucent. A estréia do projeto da The Onion acontece em um momento no qual as grandes empresas de comunicação invadem a internet com todo tipo de vídeo. O emissora de televisão a cabo HBO e o provedor América Online (AOL) não ficaram de fora e lançaram recentemente o blog This is Justin, com notícias irônicas que oferece vídeos inéditos. Na mesma linha, a aliança do conglomerado IAC/InterActiveCorp - liderado pelo magnata da mídia Barry Diller - com o blog Huffington Post criou um site que será batizado como 23/6. O projeto, cuja estréia é prevista para abril, oferecerá vídeos humorísticos sobre episódios da atualidade. A decisão da The Onion de mergulhar no mundo do vídeo chega após o sucesso de programas de "pseudo-notícias" humorísticas como o "The Daily Show". O site da The Onion, que tem também uma versão impressa semanal, atraiu no ano passado US$ 18 milhões em publicidade, segundo constatou a empresa de consultoria TNS Media Intelligence. Para fazer crescer este valor a companhia investiu cerca de US$ 1 milhão em seu projeto de videoclipes e contratou 15 pessoas nos últimos seis meses para antecipar a iniciativa.