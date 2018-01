Novo site permite que usuário avalie outros websites

David Sifry, fundador do Technorati, lançou seu novo website: o Web Hot or Not. Desenvolvido com a ajuda do amigo Martin Varsavsky, o site é inspirado no "Hot or Not", endereço da web que permitia aos usuários enviar fotos e votar em outros participantes, dizendo quais eram "quentes" ("hot") e quais não eram ("not"). As informações são da agência Magnet. Para o site Mashable, a vantagem da criação de Sifry é que por não ser um site do tipo "julgue e seja julgado" os participantes se sentirão mais livres para dar notas sinceras, mesmo que baixas, ao contrário do que acontece na versão humana, em que os usuários dão notas mais favoráveis esperando o mesmo dos outros usuários. O site possui design extremamente simples, que mostra o nome do site, uma captura de tela (nem sempre presente), uma caixa para que o usuário dê uma nota de 1 a 10 e uma área para comentários. Sifry explicou que o Web Hot or Not foi uma daquelas idéias que são jogadas no ar para ver o que acontecerá. Para alguns, como o site TechCrunch, a idéia não é muito boa, mas o site Mashable vê coerência na tentativa, que pode servir para coletar dados importantes a respeito da percepção de público quanto aos sites e até mesmo ser incorporado, futuramente, ao próprio Technorati.