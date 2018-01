Novo smartphone GSM da Motorola roda Linux Nem o Symbian, da Nokia, ou o Windows Mobile, da Microsoft. É uma alma de pingüim que impulsiona o A1200i, celular GSM que usa Linux, e que a Motorola exibiu durante a Futurecom 2006. O aparelho traz câmera integrada de 2 Megapixels, consegue visualizar arquivos no formato PDF e documentos do Office, da Microsoft, traz tela sensível ao toque e, além de fotografar, tem um recurso de OCR (reconhecimento de caracteres) embutido, que permite transformar uma página de um documento fotografado em texto editável no aparelho. Uma das funções é transformar os dados de um cartão de visitas em informações de contato na agenda do aparelho. O A1200i, que deve chegar ao varejo brasileiro até o final do ano, ainda não tem preço definido.