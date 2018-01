Novo smartphone Q11 vem com Messenger e navegação por GPS

Pela primeira vez chega um telefone que carrega no nome um serviço da Microsoft. É o MSN (ou Windows Live Messenger), o popular bate-papo, que no Brasil tem 39 milhões de usuários ativos. O celular, produzido pela Motorola, foi batizado de "Q11 com Live Messenger". Não é à toa que seu lançamento mundial, previsto para amanhã, será feito no Brasil, já que somos o país com maior quantidade de usuários do MSN no mundo. O novo celular – testado pelo Link – usa o sistema Windows Mobile 6.1 e é integrado com o MSN e o Hotmail. É possível configurar facilmente as contas de e-mail ou do programa de bate-papo. Além disso, o Q11 pode sincronizar e copiar os seus contatos gravados no Hotmail. Tudo isso parece legal e bastante útil para quem usa uma conta dos serviços da Microsoft. Mas as ferramentas não são exclusividade do Q11. Qualquer telefone com Windows Mobile 6 ou 6.1 acessa o Messenger e o Hotmail da mesma forma. Ainda assim, o Q11 traz uma novidade muito interessante. Ele tem uma antena de GPS e vem com um software de navegação gratuito. Isso quer dizer que você pode não só procurar endereços, lojas, restaurantes, cinemas, etc. em um mapa, mas também consegue usá-lo como um GPS de carro, para traçar rotas e guiar ponto a ponto pelas ruas. Normalmente é preciso pagar por esse tipo de navegação. E não é necessário acessar a internet para carregar as informações do GPS, como no Google Maps. Todos os mapas, de 230 cidades brasileiras, ficam gravados no cartão de memória microSD de 1 gigabyte (GB). Aí é que está. Os mapas ocupam cerca de 230 megabytes, mais de 20% da memória que você teria para gravar vídeos, fotos, músicas, arquivos de texto, e por aí vai. Caso você queira trocar o cartão de memória por outro maior, é necessário copiar os arquivos dos mapas nele para usar o navegador GPS. O Q11 O smartphone da Motorola é uma versão melhorada do modelo anterior, o MotoQ. Ele está mais bonito, com detalhes em azul nas laterais, um teclado curvo e usa um acabamento de plástico fosco que dá a sensação de maciez. O celular também é bastante leve e fino. Só que o teclado grandão ainda mantém uma cara corporativa e deixa o celular largo. Quem liga mais para a facilidade do que para a aparência não terá problemas, já que o teclado é bom para digitar e-mails ou para conversar no MSN. O que faz falta no Q11 é a compatibilidade com redes 3G. Isso é um problema principalmente para quem gosta de navegar na internet, ver vídeos e baixar anexos pesados de e-mails. A saída para esse usuário é acessar a internet sem fio (Wi-Fi). Já para quem só precisa bater papo e ler e-mails leves, a conexão convencional (2G) das operadoras dá conta do recado. No final, o Q11 é honesto. Não é um smartphone topo de linha, mas tem recursos legais e o preço é baixo.