Novo trecho da Paulista será interditado na quinta-feira

A Avenida Paulista terá um novo trecho interditado, a partir das 6 horas de quinta-feir,a 14, em razão das obras de readequação urbanística e viária, previstas no Projeto Nova Paulista. A interdição tem duração prevista de 40 dias. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), será interditada a faixa da direita da avenida, sentido Paraíso, no trecho entre a alameda Ministro Rocha de Azevedo e Rua Peixoto Gomide. Os motoristas que circulam pela Avenida Paulista, sentido Consolação, devem utilizar o caminho alternativo, pelas ruas Treze de Maio, Cincinato Braga, São Carlos do Pinhal e Antônio Carlos. Para quem vem da Vila Mariana com destino ao centro, deverá seguir pela Rua Vergueiro e Avenida Liberdade. Os motoristas que seguem em direção à região dos Jardins, pela Avenida Paulista, devem desviar pela Rua Joaquim Távora e avenidas Pedro Álvares Cabral e Brasil. Os motoristas que trafegam pela avenida, no sentido Paraíso, poderão seguir pela Alameda Santos e ruas Cubatão e Abílio Soares, e os que chegam das regiões de Perdizes e Alto de Pinheiros, com destino ao Paraíso ou à Vila Mariana, poderão seguir pela Avenida Heitor Penteado, Rua Capote Valente, avenidas Paulo VI, Henrique Schaumann, Brasil e Pedro Álvares Cabral e seguir pela Avenida 23 de Maio (sentido Paraíso) ou Rua Sena Madureira (sentido Vila Mariana).