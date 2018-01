Novo trecho duplicado na Régis Bittencourt é liberado

A nova pista, no sentido de Curitiba, tem quatro faixas de rolamento e o tráfego passa sobre quatro viadutos no trecho mais íngreme da serra. No início do mês, já haviam sido liberados outros três quilômetros de pista duplicada nessa mesma região. As obras de duplicação da Serra do Cafezal, único trecho da rodovia com pista simples, prosseguem em 4,5 quilômetros e incluem a construção de três túneis.

Para completar a duplicação, faltam oito quilômetros na parte central da serra que ainda não tiveram as obras iniciadaS. De acordo com a concessionária Autopista Régis Bittencourt, o trecho final será dividido em lotes e executado na sequência. O trecho de serra estará totalmente duplicado até fevereiro de 2017.