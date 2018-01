Novo Ubuntu roda dentro do Windows

O Ubuntu, um dos sistemas operacionais Linux mais simples de instalar e usar, ganhou uma nova versão, a 8.04, batizada de Hardy Heron. O sistema operacional regula todas as funções do PC, e os Linux são livres, gratuitos. Podem ser uma opção ao Windows, que é pago, caso você não tenha uma versão oficial e não queira mais usar uma pirata (ilegal). Normalmente a distribuidora Canonical lança uma atualização do Ubuntu a cada 6 meses e oferece suporte – com correções – pelos 18 meses seguintes. Mas a versão 8.04 – ano e mês de lançamento– terá suporte de três anos. Ou seja, você poderá usá-la por um bom tempo sem se preocupar. A mudança mais radical é a opção de instalar o Ubuntu dentro do Windows sem particionar o disco rígido, ou seja, dividi-lo em dois para rodar o Windows em uma das partes e o Ubuntu em outra. É mais uma facilidade para que você se sinta à vontade para testar o Ubuntu e ver se se adapta ao novo sistema. COMO INSTALAR Baixe o Ubuntu no site www.ubuntu-br.org/download. O arquivo, no formato ISO, deve ser gravado em um CD. Depois do download, abra seu programa de gravação de CDs e selecione a opção "gravar a partir de imagem". A maioria dos softwares, como o Nero, tem essa opção. Se não tiver, use o programa CDBurnerXP (http://cdburnerxp.se/download.php). Para instalar o Ubuntu sem dividir seu disco rígido em dois coloque o CD na bandeja e selecione "instalar dentro do Windows". Na opção "tamanho da instalação", escolha a quantidade de espaço no disco rígido que será separada para o Ubuntu. O mínimo são 4 gigabytes. Não gostou? Basta desinstalá-lo na opção de Adicionar ou Remover Programas, do Windows. Gostou? Você pode continuar a usá-lo dentro do Windows – se tiver uma versão original e quiser mantê-la e, ao mesmo tempo, desfrutar dos efeitos visuais do Ubuntu (leia texto na pág. 3). Ou pode adotá-lo como único sistema operacional de sua máquina. Outra opção é experimentar o Ubuntu antes mesmo de instalá-lo no PC. É preciso fazer o boot a partir do CD. Deixe o disco na bandeja e reinicie o PC. Aperte "del", F2 ou Esc, dependendo da placa-mãe, assim que o PC começar a carregar. Vá nas configurações de boot e coloque o drive do CD como primeira opção. Salve as alterações. Com o CD carregado, escolha a opção "Testar o Ubuntu sem qualquer mudança no computador". Explore. A instalação de verdade acontece ao selecionar "Instalar o Ubuntu" em vez de "Testar...". Após escolher o idioma e o fuso horário, vá na opção "Guiado" para dividir o HD em dois. Tenha um backup dos seus arquivos do Windows. Em seguida escolha o espaço do HD que o Ubuntu utilizará. Se o disco for pequeno, não abuse, pois perde espaço do Windows.