Novo vírus ameaça os usuários do MySpace Um novo vírus de computador ameaça os usuários do site de relacionamentos MySpace, um dos mais populares da internet, informaram especialistas do setor. O vírus se aproveita de um falha no programa Quicktime, que muitos usuários utilizam para assistir a vídeos no MySpace. Ele modifica os perfis dos usuários e acrescenta links fraudulentos, alertaram os analistas da companhia de segurança Websense. O vírus acrescenta a si mesmo na página do usuário afetado e substitui os links que encontra por outros, que levam a páginas fraudulentas, com o mesmo aspecto que as do MySpace porém que tentam coletar informações como números de cartões de crédito e senhas. Com mais de 70 milhões de usuários registrados, o MySpace é o site de relacionamento mais popular da internet. "Parece que temos um vírus no ´MySpace´ que utiliza um arquivo de QuickTime para se espalhar", disse Mikko Hypponen, no blog da companhia F-Secure.